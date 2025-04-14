Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
4.9 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
350.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони: -660,00 грн
12802,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Киев, ул. Симиренко, 5
395.0 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони: -1,30 грн
12802,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Тернополь, ул. Русская, 44
693.1 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони: -401,60 грн
12802,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:15
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
727.1 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони: -712,90 грн
12802,00 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
809.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63 грн