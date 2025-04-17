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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13728,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
135.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12803,30
Экономия при брони:
-1,30 грн
12802,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
313.8 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13462,00
Экономия при брони:
-607,50 грн
12854,50
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
430.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Русская, 44
456.7 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13203,60
Экономия при брони:
-349,10 грн
12854,50
грн
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
544.3 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
12335,63
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Старый Косов, ул. Леси Украинки, 12
565.9 км
Визкью раствор для инъекций 120 мг/мл флакон 0.23 мл №1
Novartis Overseas Investments AG
13514,90
Экономия при брони:
-660,40 грн
12854,50
грн
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