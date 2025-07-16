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Йогурт (Yogurt)
Йогурт (Yogurt)
Львов
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Доступно в 95 аптеках в Львов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Йогурт Комплекс лактобактерий капсулы №30
Евро Плюс
319,00
грн
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