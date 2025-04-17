Винница (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,28
Экономия при брони: -47,90 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
367,18
Экономия при брони: -53,72 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
368,70
Экономия при брони: -46,50 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
359,70
Экономия при брони: -37,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
364,70
Экономия при брони: -51,32 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
370,58
Экономия при брони: -57,12 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,50
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
358,70
Экономия при брони: -44,54 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,97
Экономия при брони: -46,81 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
368,12
Экономия при брони: -57,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
357,01
Экономия при брони: -46,19 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
368,70
Экономия при брони: -46,50 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
245,92
Экономия при брони: -31,02 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн