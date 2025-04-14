Одесса (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
364,53
Экономия при брони: -16,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,33
Экономия при брони: -13,36 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
363,17
Экономия при брони: -15,83 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,89
Экономия при брони: -13,04 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
121,56
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
369,43
Экономия при брони: -21,73 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,67
Экономия при брони: -13,68 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,87
Экономия при брони: -18,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
371,87
Экономия при брони: -38,99 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,32
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
362,51
Экономия при брони: -51,26 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
359,46
Экономия при брони: -26,58 грн