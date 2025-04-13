Киев (адрес не указан)
Доступно в 432 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
356,32
Экономия при брони: -39,67 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
369,78
Экономия при брони: -22,02 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
364,25
Экономия при брони: -42,64 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
357,45
Экономия при брони: -40,61 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
355,42
Экономия при брони: -33,81 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
350,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
359,84
Экономия при брони: -16,16 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,15
Экономия при брони: -43,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,00
Экономия при брони: -30,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,54
Экономия при брони: -39,36 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
359,96
Экономия при брони: -12,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн