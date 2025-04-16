Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 132 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
370,96
Экономия при брони: -65,89 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
122,50
Экономия при брони: -6,82 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
364,22
Экономия при брони: -58,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
366,68
Экономия при брони: -62,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
363,01
Экономия при брони: -58,15 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
361,40
Экономия при брони: -39,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
371,80
Экономия при брони: -70,84 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
363,87
Экономия при брони: -43,68 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
245,82
Экономия при брони: -32,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
360,21
Экономия при брони: -40,02 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
367,90
Экономия при брони: -20,17 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
324,00
Экономия при брони: -22,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Видек капсулы №30
Бовиос Фарм
349,00 грн