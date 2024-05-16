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АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КОНЦЕНТРАТ 50 мл - Львов (642087) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
722,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
722,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
722,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
745,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
761,82 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
745,67 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
722,85 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
814,32 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
722,85 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Городоцкая, 2
Всего: упаковка (1)
800,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: упаковка (1)
774,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
745,70 грн
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Открыто Закроется через 06 мин
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
814,35
Экономия: -24,43 грн
789,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
722,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 06 мин
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
663,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
773,46
Экономия: -6,43 грн
767,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 06 мин
Луцк, просп. Соборности, 22-Б
Всего: упаковка (1)
745,70
Экономия: -22,37 грн
723,33 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Коломыя, пл. Возрождения, 1/1
Всего: упаковка (1)
771,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: упаковка (1)
722,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всего: упаковка (1)
567,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 06 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 31
Всего: упаковка (1)
814,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
663,98 грн