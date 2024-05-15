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А-ДЕРМА ДЕРМАЛИБУР + КРЕМ 50 мл - Харьков (642348) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
363,00
Экономия: -61,00 грн
302,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
277,27
Экономия: -17,09 грн
260,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
348,00
Экономия: -46,00 грн
302,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
294,95
Экономия: -11,45 грн
283,50 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (2)
400,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (4)
326,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
374,40
Экономия: -11,23 грн
363,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Балтийский, 1
Всего: упаковка (1)
400,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (1)
400,95
Экономия: -12,03 грн
388,92 грн