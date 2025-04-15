Львов (адрес не указан)
Доступно в 147 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
349,98
Экономия при брони: -33,54 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,35
Экономия при брони: -47,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,48
Экономия при брони: -31,15 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,22
Экономия при брони: -49,25 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,70
Экономия при брони: -19,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
373,40
Экономия при брони: -31,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
369,20
Экономия при брони: -27,40 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,10
Экономия при брони: -31,10 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
234,98
Экономия при брони: -18,61 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,00
Экономия при брони: -29,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,10
Экономия при брони: -31,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90
Экономия при брони: -40,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,00
Экономия при брони: -29,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,00
Экономия при брони: -41,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
365,18
Экономия при брони: -43,56 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
258,25
Экономия при брони: -36,57 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,59
Экономия при брони: -36,29 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
406,46
Экономия при брони: -49,91 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
369,29
Экономия при брони: -33,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,91
Экономия при брони: -44,81 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
386,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,30
Экономия при брони: -23,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,90
Экономия при брони: -38,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
377,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,40
Экономия при брони: -22,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,40
Экономия при брони: -28,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,60
Экономия при брони: -21,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -13,60 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,90
Экономия при брони: -28,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
357,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,65
Экономия при брони: -0,67 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
238,32
Экономия при брони: -21,94 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,40
Экономия при брони: -28,40 грн