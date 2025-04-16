Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
351,10
Экономия при брони: -27,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,60
Экономия при брони: -27,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,66
Экономия при брони: -55,75 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,66
Экономия при брони: -61,01 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,50
Экономия при брони: -46,19 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,00
Экономия при брони: -49,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,00
Экономия при брони: -59,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
357,61
Экономия при брони: -37,81 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,18
Экономия при брони: -19,70 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,63
Экономия при брони: -19,85 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,94
Экономия при брони: -20,17 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,76
Экономия при брони: -56,22 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,46
Экономия при брони: -63,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,44
Экономия при брони: -55,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
268,27
Экономия при брони: -35,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,89
Экономия при брони: -50,42 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,53
Экономия при брони: -40,70 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,69
Экономия при брони: -40,14 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,53
Экономия при брони: -26,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
365,75
Экономия при брони: -40,83 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,00
Экономия при брони: -56,73 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,15
Экономия при брони: -46,87 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,24
Экономия при брони: -53,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,40
Экономия при брони: -21,70 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,94
Экономия при брони: -31,67 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,18
Экономия при брони: -40,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,97
Экономия при брони: -44,45 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
111,42
Экономия при брони: -6,28 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,77
Экономия при брони: -45,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,03
Экономия при брони: -18,41 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,30
Экономия при брони: -26,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
368,10
Экономия при брони: -31,40 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,80
Экономия при брони: -23,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,66
Экономия при брони: -48,21 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,80
Экономия при брони: -51,03 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
263,50
Экономия при брони: -27,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
385,80
Экономия при брони: -26,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
356,29
Экономия при брони: -40,84 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,63
Экономия при брони: -54,86 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
271,07
Экономия при брони: -35,37 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
378,50
Экономия при брони: -18,88 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 32 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн