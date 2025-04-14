Харьков (адрес не указан)
Доступно в 291 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
361,41
Экономия при брони: -24,85 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
397,21
Экономия при брони: -39,67 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
247,93
Экономия при брони: -24,92 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
396,99
Экономия при брони: -52,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,84
Экономия при брони: -24,63 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,00
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
344,60
Экономия при брони: -5,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
124,65
Экономия при брони: -4,31 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,60
Экономия при брони: -4,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,80
Экономия при брони: -7,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
386,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
392,43
Экономия при брони: -38,13 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto