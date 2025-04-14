Днепр (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,27
Экономия при брони: -53,09 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,19
Экономия при брони: -45,15 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
380,98
Экономия при брони: -40,93 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
416,21
Экономия при брони: -48,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,34
Экономия при брони: -55,62 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,68
Экономия при брони: -47,63 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
390,89
Экономия при брони: -50,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
410,11
Экономия при брони: -42,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
232,69
Экономия при брони: -15,79 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
409,92
Экономия при брони: -27,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
353,50
Экономия при брони: -26,60 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,40
Экономия при брони: -26,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,10
Экономия при брони: -41,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
371,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
394,63
Экономия при брони: -56,13 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
240,10
Экономия при брони: -10,91 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
380,31
Экономия при брони: -16,03 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
451,01
Экономия при брони: -31,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
257,10
Экономия при брони: -15,69 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
387,34
Экономия при брони: -23,64 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
409,92
Экономия при брони: -25,02 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,10
Экономия при брони: -25,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
357,60
Экономия при брони: -14,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,53
Экономия при брони: -25,89 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
400,82
Экономия при брони: -37,14 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,39
Экономия при брони: -14,65 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,48
Экономия при брони: -38,77 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,12
Экономия при брони: -49,24 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,84
Экономия при брони: -19,59 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,98
Экономия при брони: -15,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
369,57
Экономия при брони: -36,89 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,87
Экономия при брони: -38,35 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
352,29
Экономия при брони: -37,21 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
253,54
Экономия при брони: -26,68 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,11
Экономия при брони: -28,81 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,39
Экономия при брони: -42,78 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
132,01
Экономия при брони: -18,58 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
264,03
Экономия при брони: -33,94 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
405,58
Экономия при брони: -48,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
375,23
Экономия при брони: -12,02 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
397,64
Экономия при брони: -12,74 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
417,24
Экономия при брони: -13,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
354,48
Экономия при брони: -17,14 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
382,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
364,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
398,65
Экономия при брони: -17,45 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
386,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,90 грн