Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,99
Экономия при брони: -7,47 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,10
Экономия при брони: -15,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,80
Экономия при брони: -15,70 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,13
Экономия при брони: -62,03 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
377,33
Экономия при брони: -46,42 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
409,31
Экономия при брони: -70,06 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,32
Экономия при брони: -49,96 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30
Экономия при брони: -2,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
367,63
Экономия при брони: -31,56 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,48
Экономия при брони: -43,38 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
396,15
Экономия при брони: -26,26 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,95
Экономия при брони: -21,62 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80
Экономия при брони: -30,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,06
Экономия при брони: -43,81 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,29
Экономия при брони: -45,93 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
373,40
Экономия при брони: -14,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,04
Экономия при брони: -50,04 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,57
Экономия при брони: -52,71 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,61
Экономия при брони: -36,36 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,33
Экономия при брони: -48,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,06
Экономия при брони: -56,12 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,53
Экономия при брони: -57,91 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,64
Экономия при брони: -40,39 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,11
Экономия при брони: -43,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,30
Экономия при брони: -15,20 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,20
Экономия при брони: -8,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн