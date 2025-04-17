Киев
Роксипер (Roxiper)

Роксипер (Roxiper)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,99
Экономия при брони: -7,47 грн
239,52 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
388,10
Экономия при брони: -15,50 грн
372,60 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
343,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
302,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
344,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,80
Экономия при брони: -15,70 грн
335,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
374,13
Экономия при брони: -62,03 грн
312,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
377,33
Экономия при брони: -46,42 грн
330,91 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
409,31
Экономия при брони: -70,06 грн
339,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
393,32
Экономия при брони: -49,96 грн
343,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
337,30
Экономия при брони: -2,20 грн
335,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
320,04 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,28 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
377,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
367,63
Экономия при брони: -31,56 грн
336,07 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,48
Экономия при брони: -43,38 грн
359,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
396,15
Экономия при брони: -26,26 грн
369,89 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
404,95
Экономия при брони: -21,62 грн
383,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
326,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,10
Экономия при брони: -5,00 грн
335,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80
Экономия при брони: -30,20 грн
372,60 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
381,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
237,32 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
355,90 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
358,40 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
372,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
383,06
Экономия при брони: -43,81 грн
339,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,29
Экономия при брони: -45,93 грн
343,36 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
117,98 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
373,40
Экономия при брони: -14,30 грн
359,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
402,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,65 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,04
Экономия при брони: -50,04 грн
297,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,57
Экономия при брони: -52,71 грн
331,86 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,61
Экономия при брони: -36,36 грн
226,24 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
403,33
Экономия при брони: -48,37 грн
354,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,00 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
344,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
359,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
370,06
Экономия при брони: -56,12 грн
313,94 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
389,53
Экономия при брони: -57,91 грн
331,62 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
379,64
Экономия при брони: -40,39 грн
339,25 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
399,11
Экономия при брони: -43,48 грн
355,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,50 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
346,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
350,30
Экономия при брони: -15,20 грн
335,10 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
363,20
Экономия при брони: -8,90 грн
354,30 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
125,19 грн
Роксипер таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
384,80 грн
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