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BRILLANTE DENTINO CARAMEL KIDS ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-6 ЛЕТ СО ВКУСОМ КАРАМЕЛИ 50 мл - Киев (748711) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -11,37 грн
74,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
86,21
Экономия: -8,14 грн
78,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
Всего: упаковка (1)
84,77
Экономия: -11,33 грн
73,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
88,78
Экономия: -8,80 грн
79,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (2)
83,62
Экономия: -15,36 грн
68,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
90,77
Экономия: -9,87 грн
80,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (1)
89,90 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Закрыто Открывается через 10 мин
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
91,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (1)
81,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
89,00 грн
Галафарм
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Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
96,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Высоцкого, 8
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (1)
98,20 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
91,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Драбов, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
83,10
Экономия: -7,45 грн
75,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1
Всего: упаковка (1)
82,14
Экономия: -15,08 грн
67,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Шостка, ул. Рабочая, 13
Всего: упаковка (1)
92,90
Экономия: -16,69 грн
76,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
90,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
85,85
Экономия: -7,00 грн
78,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 20-А
Всего: упаковка (1)
109,08
Экономия: -19,26 грн
89,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (2)
84,18
Экономия: -7,49 грн
76,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
89,02
Экономия: -6,24 грн
82,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
79,65
Экономия: -9,22 грн
70,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
85,54
Экономия: -7,80 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
83,54
Экономия: -9,76 грн
73,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
89,69
Экономия: -5,30 грн
84,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (1)
85,72
Экономия: -6,20 грн
79,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
90,22 грн