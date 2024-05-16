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Pediatric Бальзам для лица увлажняющий "Laboratorios Babe" 50 мл - Львов (839919) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
401,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
401,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (1)
401,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
353,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (1)
351,90 грн
В других городах:
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (1)
368,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
435,67 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Трускавец, ул. Шевченко Тараса, 23
Всего: упаковка (1)
401,90 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Калуш, просп. Леси Украинки, 66
Всего: упаковка (2)
385,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (2)
385,17
Экономия: -3,07 грн
382,10 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
382,43
Экономия: -0,05 грн
382,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
387,62
Экономия: -2,27 грн
385,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
435,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перегинское, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
384,80
Экономия: -0,85 грн
383,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4-А
Всего: упаковка (1)
415,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 08 мин
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
435,67 грн