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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №98 - Харьков (816028) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 416 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (5), блистер (3)
128,73 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
109,49 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (7)
129,75
Экономия: -14,87 грн
114,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2), блистер (2)
126,56 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (3)
122,64 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2), блистер (4)
122,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (13)
130,78
Экономия: -13,05 грн
117,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
126,35 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
128,52 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
127,33 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), блистер (4)
126,50
Экономия: -18,80 грн
107,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6), блистер (6)
128,52 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), блистер (6)
126,50
Экономия: -8,70 грн
117,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
126,57
Экономия: -14,80 грн
111,77 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2), блистер (6)
127,47 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: блистер (6)
125,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (22), блистер (6)
128,85
Экономия: -13,42 грн
115,43 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1), блистер (6)
120,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
129,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
126,98 грн