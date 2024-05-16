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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №28 - Киев (149387) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 846 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
67,00
Экономия: -13,90 грн
53,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (4)
61,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (25)
53,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
53,41 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
61,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
59,87 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
53,41 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
61,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
58,91 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
54,12
Экономия: -4,23 грн
49,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2), блистер (1)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: блистер (1)
55,60
Экономия: -2,50 грн
53,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (3)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
65,15
Экономия: -9,60 грн
55,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
64,36 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (3)
66,70
Экономия: -13,60 грн
53,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
65,36 грн