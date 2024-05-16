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Аспирин Кардио таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 100 мг блистер, №28 - Харьков (149387) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 344 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
61,79 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4), блистер (1)
62,03
Экономия: -6,67 грн
55,36 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3)
64,48 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
63,26 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (10)
58,63 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
62,90
Экономия: -6,83 грн
56,07 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
56,32 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
61,44 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5)
61,33 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), блистер (1)
66,00
Экономия: -12,90 грн
53,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
58,96 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
65,40
Экономия: -11,50 грн
53,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (5)
56,31 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
63,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
62,23
Экономия: -6,68 грн
55,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
59,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
61,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (9)
53,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (12)
61,37 грн