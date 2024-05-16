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АВЕН КЛИНАНС ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ 400 мл - Львов (642208) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
636,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
598,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
542,63
Экономия: -26,63 грн
516,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
671,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
585,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
585,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
585,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
585,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (3)
671,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (4)
598,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 19
Всего: упаковка (1)
598,35 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
671,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (2)
585,00 грн