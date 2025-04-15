Деконта хлорфиллипт (Dekonta chlorophyllipt)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
433.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
434.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
455.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
248.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
249.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье