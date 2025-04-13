Деконта хлорфиллипт (Dekonta chlorophyllipt)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Домашняя аптечка
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
8.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
В городах рядом
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
436.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
439.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
441.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
442.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
442.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
444.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
447.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
452.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Ирфарм
Коростышев, ул. Шевченко, 40
104.8 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
405.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека твого миста
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
420.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье