Деконта хлорфиллипт (Dekonta chlorophyllipt)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
4.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
252.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
45,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
252.4 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
49,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
252.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
257.3 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
43,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
313.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
52,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
391.7 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
400.5 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
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ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
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Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
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ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
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45,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Домашняя аптечка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Здановской Юлии / Самийла Кошки, 60/5
414.2 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье
Ирфарм
Закрыто
Открывается через 35 мин
Коростышев, ул. Шевченко, 40
513.0 км
ДЕКОНТА ХЛОРФИЛЛИПТ таблетки 600 мг №20
Красота и Здоровье