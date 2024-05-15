К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Экономная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Харьков, пер. Расторгуевский, 2 Всего: упаковка (2) 479,54 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Зеньковская, 4-А Всего: упаковка (1) 440,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Полтава, ул. Европейская, 60-А Всего: упаковка (1) 506,13 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Полтава, ул. Алмазная, 6/11 Всего: упаковка (1) 490,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (2) 540,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17 Всего: упаковка (1) 540,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 89 Всего: упаковка (2) 490,00 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2 Всего: упаковка (3) 540,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2 Всего: упаковка (2) 506,13 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А Всего: упаковка (3) 440,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б Всего: упаковка (2) 440,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67 Всего: упаковка (2) 440,11 грн Забронировать

Аптека24 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Короленко, 3-Б Всего: упаковка (1) 459,80 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20 Всего: упаковка (2) 440,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7 Всего: упаковка (4) 440,11 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Леси Украинки, 19 Всего: упаковка (4) 435,71 Экономия: -20,51 грн 415,20 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Кюри Марии, 5 Всего: упаковка (1) 440,11 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 05:00 График работы Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д Всего: упаковка (1) 453,31 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, бульв. Славы, 5-Ж Всего: упаковка (1) 440,11 грн Забронировать

Аптека шар@ Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Науки, 171 Всего: упаковка (1) 439,74 Экономия: -24,54 грн 415,20 грн Забронировать