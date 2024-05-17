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АВЕН СИКАЛЬФАТ+ СПРЕЙ 100 мл - Одесса (764348) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Роза
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 6
Всего: упаковка (1)
553,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
430,31
Экономия: -15,11 грн
415,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
548,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
475,06
Экономия: -21,46 грн
453,60 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Гагаринское Плато, 5-Б
Всего: упаковка (1)
519,90 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
519,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
529,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (3)
435,88
Экономия: -20,68 грн
415,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
539,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
530,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
589,70
Экономия: -17,69 грн
572,01 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
489,85
Экономия: -14,70 грн
475,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, просп. Юности, 20/73
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Юности, 18
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
489,85
Экономия: -14,70 грн
475,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
589,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
436,87
Экономия: -21,67 грн
415,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
506,00
Экономия: -66,00 грн
440,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
589,70
Экономия: -17,69 грн
572,01 грн