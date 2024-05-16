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АВЕН СИКАЛЬФАТ+ СПРЕЙ 100 мл - Львов (764348) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (4)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
530,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
536,22 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (2)
540,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
539,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
529,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
590,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
540,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
589,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 12 мин
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
589,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
489,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
590,00 грн