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АВЕН СИКАЛЬФАТ+ СПРЕЙ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (764348) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
506,13 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
590,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
442,48
Экономия: -27,28 грн
415,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
506,00
Экономия: -66,00 грн
440,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (3)
431,97
Экономия: -16,77 грн
415,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 2
Всего: упаковка (1)
530,69 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
589,70
Экономия: -17,69 грн
572,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 24
Всего: упаковка (1)
539,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
529,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 75
Всего: упаковка (1)
489,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Бровары, бульв. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
387,25
Экономия: -24,93 грн
362,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
Всего: упаковка (1)
539,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (2)
539,80
Экономия: -16,19 грн
523,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вишняковская, 2
Всего: упаковка (1)
589,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каменская, 120
Всего: упаковка (1)
546,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
482,68
Экономия: -29,08 грн
453,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
589,70
Экономия: -17,69 грн
572,01 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
590,00 грн