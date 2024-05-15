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А-ДЕРМА КУТАЛГАН СПРЕЙ 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (764322) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
374,06
Экономия: -23,06 грн
351,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
399,44
Экономия: -15,51 грн
383,93 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -15,96 грн
516,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
486,75
Экономия: -14,60 грн
472,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
486,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
443,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -11,70 грн
378,30 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
486,75
Экономия: -14,60 грн
472,15 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
498,23 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
532,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (3)
532,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (2)
443,05
Экономия: -13,29 грн
429,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
532,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (4)
365,53
Экономия: -14,53 грн
351,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
532,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
486,80 грн