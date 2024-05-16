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А-ДЕРМА СИТЕЛИУМ СПРЕЙ 100 мл - Львов (642349) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
328,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (4)
445,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
328,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 42 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (5)
496,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
328,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (6)
445,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Пасечная, 92-Г
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
445,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 12 мин
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 12 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
387,63
Экономия: -3,07 грн
384,56 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Русская, 40
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 12 мин
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
496,00 грн