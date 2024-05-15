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А-ДЕРМА СИТЕЛИУМ СПРЕЙ 100 мл - Харьков (642349) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
445,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Барышевка, ул. Центральная, 26
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16-Г
Всего: упаковка (1)
454,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
496,10
Экономия: -14,88 грн
481,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
Всего: упаковка (1)
469,76 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 9
Всего: упаковка (1)
411,90 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
496,10
Экономия: -14,88 грн
481,22 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
363,50
Экономия: -10,90 грн
352,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
411,85
Экономия: -12,36 грн
399,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (6)
445,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (2)
496,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
496,07 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
411,85
Экономия: -12,36 грн
399,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
496,00 грн