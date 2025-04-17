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Поли-микс Б (Poly-MxB)
Поли-микс Б (Poly-MxB)
Винница
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Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
329.0 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
895,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
329.0 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
897,80
Экономия при брони:
-185,90 грн
711,90
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
329.0 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
899,80
Экономия при брони:
-187,90 грн
711,90
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
564.9 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
990,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
572.5 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
990,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
565.0 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
565.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
567.5 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
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