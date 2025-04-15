Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
899,80
Экономия при брони: -185,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
897,80
Экономия при брони: -183,90 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
874.4 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Александровский, 81
883.6 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Аптека
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
874.4 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Астарта
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
874.7 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Милосердие
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
878.1 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines