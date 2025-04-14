Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
5.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 81
10.0 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Милосердие
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Астарта
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, пер. Остаповича Игоря, 3-А
5.4 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
В городах рядом
Пульс
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
872.8 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
872.8 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
897,80
Экономия при брони: -183,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
872.8 км
Поли-Микс Б лиофилизат для раствора для инъекций 500000 МЕ флакон №1
Bharat Serums & Vaccines
899,80
Экономия при брони: -185,90 грн