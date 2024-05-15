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IVATHERM AQUAFIL HYDRA RICH КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА 50 мл для очень сухой кожи - Днепр (Днепропетровск) (745275) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
890,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
890,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
932,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
793,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
890,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
890,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
890,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
890,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
798,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
794,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (3)
798,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
796,87 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, ул. Добровольского, 47-А
Всего: упаковка (1)
798,69 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 17
Всего: упаковка (2)
794,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
792,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
792,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (2)
794,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
797,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
799,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
797,69 грн