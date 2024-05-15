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А-ДЕРМА МЫЛО ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 100 г - Днепр (Днепропетровск) (642385) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
231,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
231,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
296,38 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
231,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
209,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
254,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (4)
266,23 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
Всего: упаковка (1)
209,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
296,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
275,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (4)
167,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
341,00
Экономия: -44,00 грн
297,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
340,84 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (2)
275,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (1)
167,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
273,03
Экономия: -10,60 грн
262,43 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
311,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
254,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
307,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
296,38 грн