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Акистан Дуо капли глазные, раствор флакон с капельницей 2.5 мл, №1 - Одесса (745620) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
243,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
229,57
Экономия: -30,33 грн
199,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
238,46
Экономия: -9,14 грн
229,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
225,61
Экономия: -6,61 грн
219,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2)
228,67
Экономия: -13,67 грн
215,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
214,04
Экономия: -17,62 грн
196,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -9,59 грн
211,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
228,52
Экономия: -28,06 грн
200,46 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
219,79
Экономия: -14,24 грн
205,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
216,99
Экономия: -5,59 грн
211,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (1)
216,62
Экономия: -13,20 грн
203,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
222,98
Экономия: -14,90 грн
208,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (4)
227,41
Экономия: -19,33 грн
208,08 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
234,23
Экономия: -31,90 грн
202,33 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 125/3
Всего: упаковка (1)
223,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (1)
229,31
Экономия: -24,15 грн
205,16 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
205,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
231,44
Экономия: -18,80 грн
212,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: упаковка (1)
241,74
Экономия: -37,40 грн
204,34 грн