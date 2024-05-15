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Акистан Дуо капли глазные, раствор флакон с капельницей 2.5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (745620) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
228,37
Экономия: -18,16 грн
210,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
199,82
Экономия: -7,89 грн
191,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
227,56
Экономия: -25,02 грн
202,54 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
227,36
Экономия: -11,46 грн
215,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
222,79
Экономия: -11,79 грн
211,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
231,40
Экономия: -22,56 грн
208,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
232,79
Экономия: -23,95 грн
208,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
217,06
Экономия: -10,16 грн
206,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
217,79
Экономия: -6,41 грн
211,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (2)
245,13
Экономия: -12,23 грн
232,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
213,11
Экономия: -8,20 грн
204,91 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -24,61 грн
211,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
217,02
Экономия: -8,39 грн
208,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
222,72
Экономия: -13,72 грн
209,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
216,26
Экономия: -7,63 грн
208,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (1)
227,07
Экономия: -18,44 грн
208,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
221,73
Экономия: -8,73 грн
213,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
222,92
Экономия: -13,92 грн
209,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
223,96
Экономия: -6,84 грн
217,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
247,42
Экономия: -27,55 грн
219,87 грн