Телмиста HD (Telmista HD)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,21
Экономия при брони: -30,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
302,92
Экономия при брони: -26,07 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 59 мин
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
277,20 грн