Телмиста HD (Telmista HD)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
303,21
Экономия при брони: -12,95 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,99
Экономия при брони: -14,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
310,25
Экономия при брони: -19,93 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
306,28
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
302,51
Экономия при брони: -12,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,90 грн