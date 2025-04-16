Телмиста HD (Telmista HD)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,81
Экономия при брони: -16,45 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,33
Экономия при брони: -19,97 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
308,24
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
299,02
Экономия при брони: -17,79 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
307,10
Экономия при брони: -11,07 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
310,83
Экономия при брони: -29,39 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,25
Экономия при брони: -15,22 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
300,61
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
316,49
Экономия при брони: -20,46 грн