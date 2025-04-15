Телмиста HD (Telmista HD)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
4.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн