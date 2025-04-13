Телмиста HD (Telmista HD)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
317,24
Экономия при брони: -13,08 грн
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Киев, ул. Саксаганского, 42
1.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
2.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
324,17
Экономия при брони: -20,01 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
4.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Неманская, 6
4.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека вашей семьи
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
5.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Чоколовский, 16
5.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto