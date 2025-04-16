Телмиста HD (Telmista HD)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,67
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
310,97
Экономия при брони: -14,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
308,44
Экономия при брони: -31,22 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,09
Экономия при брони: -23,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
307,80
Экономия при брони: -26,84 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,67
Экономия при брони: -13,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
303,50
Экономия при брони: -26,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,67
Экономия при брони: -13,87 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
312,00
Экономия при брони: -33,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,67
Экономия при брони: -13,87 грн