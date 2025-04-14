Телмиста HD (Telmista HD)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
313,42
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
305,52
Экономия при брони: -15,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
311,36
Экономия при брони: -21,07 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
304,73
Экономия при брони: -10,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
2.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
2.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Мироносицкая, 97
2.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
314,92
Экономия при брони: -20,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto