Телмиста HD (Telmista HD)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
293,76
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
283,00
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
282,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Телмиста HD 80 таблетки 80 мг + 25 мг блистер №28
KRKA d.d. Novo Mesto