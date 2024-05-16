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Vitex капсулы 500 мг, №90 - Львов (707501) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
270,87
Экономия: -36,54 грн
234,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
232,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
232,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
316,40
Экономия: -77,50 грн
238,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
237,87
Экономия: -11,67 грн
226,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
316,40
Экономия: -77,50 грн
238,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
309,99
Экономия: -92,71 грн
217,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 43 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
270,99
Экономия: -53,71 грн
217,28 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
264,64
Экономия: -28,69 грн
235,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
316,40
Экономия: -77,50 грн
238,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
232,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
232,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 13 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
254,80
Экономия: -26,83 грн
227,97 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
232,30 грн