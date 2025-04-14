Одесса (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
550,09
Экономия при брони: -25,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1085,53
Экономия при брони: -40,14 грн
1045,39 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1054,96
Экономия при брони: -110,66 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1043,85
Экономия при брони: -41,21 грн
1002,64 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1064,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1101,19
Экономия при брони: -50,74 грн
1050,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1101,42
Экономия при брони: -98,78 грн
1002,64 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
683,93
Экономия при брони: -25,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1048,90
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1123,58
Экономия при брони: -73,01 грн
1050,57 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН