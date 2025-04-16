Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1063,57
Экономия при брони: -65,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1021,70
Экономия при брони: -33,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
704,69
Экономия при брони: -13,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1055,50
Экономия при брони: -131,54 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1106,50
Экономия при брони: -147,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1042,50
Экономия при брони: -54,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1036,40
Экономия при брони: -48,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1038,50
Экономия при брони: -50,40 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1062,33
Экономия при брони: -111,88 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1087,27
Экономия при брони: -90,66 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1038,30
Экономия при брони: -134,52 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1034,60
Экономия при брони: -46,50 грн