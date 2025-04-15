Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
643,71
Экономия при брони: -63,38 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1070,40
Экономия при брони: -122,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1009,20
Экономия при брони: -61,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,50
Экономия при брони: -120,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1073,14
Экономия при брони: -132,37 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
834,32
Экономия при брони: -76,32 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1009,40
Экономия при брони: -61,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1026,60
Экономия при брони: -79,10 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1017,80
Экономия при брони: -70,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1034,60
Экономия при брони: -87,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
714,70
Экономия при брони: -51,45 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1016,40
Экономия при брони: -68,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1066,67
Экономия при брони: -78,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
603,18
Экономия при брони: -34,68 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
986,90
Экономия при брони: -39,40 грн