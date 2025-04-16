Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1066,57
Экономия при брони: -145,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1018,71
Экономия при брони: -128,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
653,39
Экономия при брони: -55,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1094,99
Экономия при брони: -137,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1084,36
Экономия при брони: -120,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
637,46
Экономия при брони: -59,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
992,50
Экономия при брони: -49,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1075,53
Экономия при брони: -112,04 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1050,77
Экономия при брони: -109,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1058,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1064,65
Экономия при брони: -123,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 4 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1063,55
Экономия при брони: -122,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 34 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Стаурум раствор для инъекций 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
1051,40
Экономия при брони: -108,80 грн